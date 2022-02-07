Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      История Казахстана

    В Семее отремонтируют фасады домов и займутся реставрацией старинных зданий

    7 Февраля 2022, 21:14

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - На встрече с общественностью города Семей аким ВКО Даниал Ахметов рассказал о том, как будут благоустраиваться многоэтажные дома, выходящие на центральную улицу города. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    По его словам, в этом году в Семее обновят фасады 19 многоэтажных домов по проспекту Шакарима, которые выходят на центральную улицу и связывают мост и железнодорожный вокзал.

    «Это, своего рода, ворота города Семея. Поэтому мы планируем благоустроить дома, их фасады получат новый облик. Однако нельзя забывать о том, что у города уникальная история, есть много старинных зданий. Существует специальная программа по реставрации таких объектов. Поэтому мы привлечем специалистов, которые займутся реставрацией старинных домов, чтобы сохранить исторический облик Семея», – сообщил Даниал Ахметов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область История Казахстана Акимат Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    Более 150 дворов и общественных пространств благоустроят в Астане
    Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Как прошел Национальный курултай в Туркестане