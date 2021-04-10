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    В селе в ЗКО усилили карантин, установили санпосты

    10 Апреля 2021, 21:04

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В селе Борли Борлинского района Западно-Казахстанской области усилили карантинные меры, установили санитарные посты. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня опубликовано постановление исполняющей обязанности главного государственного санитарного врача Борлинского района Аягоз Хайруллиной.

    Согласно постановлению, с 00 часов 11 апреля до 00 часов 25 апреля в селе Борли объявлен карантин. На ведущей в него дороге установлены санитарные посты, ограничено передвижение населения.

    Жителям аула запрещается въезд и выезд из/в населенного пункта, проведение мероприятий с большим количеством людей. Если возникнет необходимость обращения в медицинские организации, аптеки, только тогда нужно оставить заявку по телефону 109. У работающих с других селах днем должны быть при себе справки с места работы

    Аул Борли - второй крупный после города Аксая населенный пункт в Борлинском районе.

    В Западном Казахстане, особенно в городе Уральске, районах Борли и Байтерек увеличилось число заболевших коронавирусом. Только за последние сутки у 130 человек обнаружена коронавирусная инфекция.

    Напомним, за последнюю неделю в Западном Казахстане заболеваемость коронавирусом выросла на 14%.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Западно-Казахстанская область Здравоохранение Коронавирус в РК
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