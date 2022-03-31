В селе Шетпе в Мангистауской области заработал медцентр

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В селе Шетпе Мангистауского района распахнул двери медицинский комплекс «Сагын Мед». Пока там только один врач, но в скором времени ожидается прибытие двух специалистов из Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Полное медобслуживание уже получили первые пациенты. Теперь у них есть собственная врачебная амбулатория, а это было одно из главных пожеланий жителей села Шетпе.

Сейчас их обслуживают врач, восемь медсестер и младший медработник.

«В апреле ожидается приезд специалистов-невропатологов и кардиологов. Один из них имеет 36-летний трудовой стаж, а другой работает два года. Оба врача будут вести работу по участку», - рассказала главный врач медицинского центра Жанар Сайынова.

Между тем, у имеющихся местных врачей тоже работы хватает. В селе проживают 3800 человек, еще у центра есть пациенты из села Тущибек, это 360 жителей от грудных детей до людей преклонного возраста. Всем оказывается необходимая медицинская помощь и консультации.

Правда, здание медцентра небольшое, есть пока только 4 койко-места, работа ведется в две смены. Но местные жители рады и этому.

«В центре имеется аппарат УЗИ, все самое необходимое для оказания медпомощи. В мае ожидается прибытие оборудования для реабилитации», - поделилась Жанар Сайынова.

С ее слов, каждую субботу в село приезжают врачи из областного центра, которые оказывают медпомощь по конкретному запросу.

Главный врач добавила, что медцентр работает по договору со страховым учреждением Актау, поэтому имеется возможность оказывать медуслуги населению бесплатно.

Напомним, больницу на 150 койко-мест начали строить в Мангистауской области