В селе Сайотес Мангистауской области появилась коворкинг-библиотека

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В рамках «Дорожной карты-2020» была оборудована библиотека общеобразовательной школы Отес и открыт коворкинг-центр. Главная цель – превратить библиотеку в интеллектуальный досуг для школьников. Коворкинг, разделенный на игровую, образовательную, интернет, краеведческую и книжную площадки, теперь станет любимым местом для школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Фонд библиотеки пополнился научной литературой, справочниками, произведениями казахской и мировой литературы. На читальной площадке дети читают книги и отдыхают. Делятся мнениями по прочитанным книгам, анализируют их.

Открытие коворкинг-библиотеки планировалось с 2020 года. Мы хотим шагать в ногу с цивилизацией. Сегодня все книги переводятся в цифровой формат. Теперь электронные каталоги для детей выводим в интернет и размещаем на сайте библиотеки. Электронный каталог очень эффективен. Через эту систему читатель сможет найти нужную книгу», - рассказала директор школы Отес Гульсим Надирова.

Ученица третьего класса средней школы Отес Аянат Косымбай три раза в неделю посещает библиотеку и читает книги. Она рада, что библиотека оснащена современным оборудованием и стала коворкинг-центром.

«Два-три раза в неделю я приходила в детскую библиотеку нашего села и читала все нужные мне книги. Теперь я часто посещаю коворкинг-центр. Там установлено интересное оборудование. Можно даже посидеть с одноклассниками, посмотреть мультфильм и поиграть в игры. Спасибо нашим учителям, которые создают для нас такую возможность», - сказала Аянат Косымбай.

Коворкинг-центр, который за короткое время стал любимым местом для детей, не только улучшает знания учащихся, но и способствует эффективной организации досуга.

Напомним, в Мангистауской области реализуется проект «Читающая школа»