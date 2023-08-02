В селе Кокпекты области в Жетысу построен новый фельдшерско-акушерский пункт

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В селе Кокпекты Каратальского района построен фельдшерско-акушерский пункт на основе блочно-модульного проектирования. В ФАП в селе с населением более 1200 жителей медицинские специалисты будут оказывать доврачебную помощь, выполнять врачебные назначения, патронировать детей и беременных женщин, осуществлять регулярный контроль за состоянием здоровья населения села, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области Жетісу.

На строительство здания было выделено 40 млн тенге, построили его за три месяца.

«Видеть, как село благоустраивается, для нас большая радость. Нам приятно, что у нас появился собственный фельдшерско-акушерский пункт и создаются условия для оздоровления людей. Теперь мы можем лечиться, не выезжая из села», - говорит житель Кокпекты Абай Курмашев.

Общая площадь объекта составляет 108 квадратных метров. Имеется кабинет акушерского приема, процедурная, кабинет среднего медперсонала, комната для сбора материалов и проведения исследований и другие помещения, необходимые для хозяйства.

В целом к ​​2023 году в области Жетісу планируется установить 25 таких блочно-модульных комплексов в сельских населенных пунктах.