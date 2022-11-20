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    В селе Кендерли Мангистауской области впервые проходят выборы Президента

    20 Ноября 2022, 18:00

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В самом молодом селе Мангистауской области - Кендерли - впервые проходят выборы Президента Казахстана. Улицы здесь оживленные с раннего утра, а среди голосующих есть новоиспеченные семьи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Центр общественных коммуникаций.

    Кендерли- один из населенных пунктов города Жанаозена, село образовано из микрорайона села Рахат - Жулдыз в конце 2020 года.

    Новообразованное село растет день ото дня. Здесь проживает 12 613 человек, из них 6 498 избирателей. На избирательном участке №109, расположенном в Доме культуры, с раннего утра собралась чуть ли не половина сельчан.

    В числе тех, кто не остался в стороне от политической кампании, новоиспеченные молодожены Каршыга Байтореев и Күмис Шалкарова. Молодой человек, недавно создавший семью, занимается собственным бизнесом. А молодая жена работает швеей.

    - Мы приняли участие в политическом мероприятии, которое имеет большое значение для будущего суверенной страны. В семье - родители, брат, я и жена, все сделали свой выбор. В этой кампании мы участвуем, прежде всего, для укрепления стабильности нашей страны,- говорит Каршыга Байтореев.

    Согласно данным областных комиссий и городов республиканского значения, по состоянию на 16:05 20 ноября бюллетени получили 62,34% от общего количества граждан, включенных в списки. По Мангистауской области – 59,61%.
    Мангистауская область Президентские выборы - 2022
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