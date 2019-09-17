В Секретариате ШОС зал «Астана» переименован в «Нур-Султан»

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В преддверии заседания Совета национальных координаторов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Пекине 17 сентября в Секретариате ШОС состоялась торжественная церемония открытия новой вывески зала «Нур-Султан», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Посол РК в КНР Ш.Нурышев отметил, что «с неуклонно растущим международным имиджем молодой столицы Казахстана, ее новое имя - Нур-Султан становится символом страны и узнаваемым брендом во всем мире».

«Казахстан с самого начала очень активно участвовал в создании и становлении Шанхайской организации сотрудничества. Уверен, что предстоящие рабочие заседания в зале «Нур-Султан» будут плодотворными», - добавил посол.

По словам генерального секретаря ШОС В.Норова, «за прошедшие годы в зале, под куполом в форме «шанырака» мы вместе с Вами, как одна большая семья с «шанхайским духом» претворяли в жизнь концептуальные решения во благо процветания нашей Организации».

«Уверен, что будущие встречи в зале «Нур-Султан» будут способствовать продвижению сотрудничества и долгосрочному вектору развития ШОС», - подчеркнул В.Норов.

Напомним, что в марте 2015 года в Секретариате ШОС был открыт первый конференц-зал в национальном стиле – «Астана». Его площадь превышает 60 кв.м. В центре установлен трехметровый позолоченный купол в форме шанырака. По периметру зала - бордюры с традиционными казахскими узорами, подвесные потолки украшены национальным орнаментом. Стены, потолок и двери отделаны лепниной золотистого цвета. Шторы и стильные красочные витражи на окнах также соответствуют общей цветовой гамме дизайна. Пол зала устлан шерстяным ковром, красочно оформленным символами кочевой культуры.



