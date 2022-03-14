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    В Щучинске подведены итоги первой Спартакиады юных патриотов

    14 Марта 2022, 21:55

    ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ – Около 80 воспитанников военно-патриотического движения «Жас сарбаз» и республиканских школ «Жас улан» со всех регионов страны приняли участие в соревнованиях, посвященных 30-летию Вооруженных сил Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Среди военно-патриотических клубов не было равных юношам из Северо-Казахстанской области. Евгений Мосиенко из Петропавловска стал победителем в стрельбе из пневматической винтовки, в лыжной гонке и в подтягивании на перекладине, выполнив упражнение 34 раза.

    В командных состязаниях между учебными заведениями лучшими стали воспитанники Шымкентской республиканской школы «Жас улан» имени Сабыра Рахимова.

    «Мы поздравляем всех без исключения участников, показавших высокие результаты, а также тех, кто не смог войти в число призеров и победителей. Уверен, что у всех участников Спартакиады имеется прочный потенциал для будущих побед», – отметил заместитель начальника Генерального штаба – начальник Департамента воспитательной и идеологической работы генерал-майор Серик Бурамбаев.

    Напомним, что состязания проходили в городе Щучинске на базе Военного колледжа имени Шокана Валиханова и учебно-тренировочного центра Центрального спортивного клуба Министерства обороны.

    В течение четырех дней юноши соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, подтягивании на перекладине, лыжных гонках и военизированной эстафете.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Акмолинская область Образование Спорт Патриотизм Минобороны РК Вооруженные силы
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