В Щучинске подведены итоги первой Спартакиады юных патриотов

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ – Около 80 воспитанников военно-патриотического движения «Жас сарбаз» и республиканских школ «Жас улан» со всех регионов страны приняли участие в соревнованиях, посвященных 30-летию Вооруженных сил Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Среди военно-патриотических клубов не было равных юношам из Северо-Казахстанской области. Евгений Мосиенко из Петропавловска стал победителем в стрельбе из пневматической винтовки, в лыжной гонке и в подтягивании на перекладине, выполнив упражнение 34 раза.

В командных состязаниях между учебными заведениями лучшими стали воспитанники Шымкентской республиканской школы «Жас улан» имени Сабыра Рахимова.

«Мы поздравляем всех без исключения участников, показавших высокие результаты, а также тех, кто не смог войти в число призеров и победителей. Уверен, что у всех участников Спартакиады имеется прочный потенциал для будущих побед», – отметил заместитель начальника Генерального штаба – начальник Департамента воспитательной и идеологической работы генерал-майор Серик Бурамбаев.

Напомним, что состязания проходили в городе Щучинске на базе Военного колледжа имени Шокана Валиханова и учебно-тренировочного центра Центрального спортивного клуба Министерства обороны.

В течение четырех дней юноши соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, подтягивании на перекладине, лыжных гонках и военизированной эстафете.