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    В Счетном комитете сообщили сумму упущенной выгоды в Атырауской области

    2 Декабря 2021, 13:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Счетном комитете объявили результаты аудита по использованию бюджетных средств по Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ведомстве напомнили, что Атырауская область является промышленным регионом с развитым нефтегазовым сектором, с долей промышленной продукции 88%. Регион занимает первое место по добыче и экспорту нефти в стране. На территории области расположен Атырауский нефтеперерабатывающий завод, являющийся первым заводом в стране в данной сфере.

    По результатам аудиторских проверок общая сумма выявленных финансовых нарушений составила 10,9 млрд тенге, установлены 223 нарушения процедурного характера, 5 системных недостатков, выявлено неэффективное планирование – 22,7 млрд тенге, неэффективное использование – 7,8 млрд тенге, сумма возможных потерь и упущений выгоды составила 0,2 млрд тенге.

    Как отметил член Счетного комитета Рашит Ахметов, проведенным аудитом установлено некачественное прогнозирование бюджета области.

    «Больше половины целевых индикаторов – 58% по пяти государственным программам не отражены, что ведет к необеспечению контроля за реализацией показателей госпрограмм на региональном уровне»,- сказал он.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Атырауская область Другие государственные органы Бюджет
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