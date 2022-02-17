В сборной Казахстана произошла замена на Олимпиаде-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В команде Казахстана по конькобежному спорту произведена замена в составе на участие в соревнованиях на дистанции 1000 метров среди мужчин. Вместо Ивана Аржаникова на олимпийский старт выйдет Дмитрий Морозов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympics.kz.

«На дистанции 1000 метров у мужчин вместо Ивана Аржаникова будет выступать Дмитрий Морозов. Мы были вынуждены произвести данную замену — Иван не сможет принять участие в соревнованиях по состоянию здоровья. Мы приняли решение, что будет стартовать Дмитрий.

Это далеко не его дистанция. Однако он себя хорошо проявляет в последнее время на 1500 метров. И для него это будет хорошая тренировка. Также участие в этих соревнованиях послужит для него в качестве разминки перед масс-стартом», — озвучил главный тренер команды Дмитрий Бабенко.

Добавим, что на дистанции 1000 метров у мужчин также выступит Денис Кузин. Соревнования состоятся завтра, 18 февраля. Начало в 14.30 по времени Нур-Султана.



