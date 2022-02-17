В сборной Казахстана произошла замена на Олимпиаде-2022
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В команде Казахстана по конькобежному спорту произведена замена в составе на участие в соревнованиях на дистанции 1000 метров среди мужчин. Вместо Ивана Аржаникова на олимпийский старт выйдет Дмитрий Морозов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympics.kz.
«На дистанции 1000 метров у мужчин вместо Ивана Аржаникова будет выступать Дмитрий Морозов. Мы были вынуждены произвести данную замену — Иван не сможет принять участие в соревнованиях по состоянию здоровья. Мы приняли решение, что будет стартовать Дмитрий.
Это далеко не его дистанция. Однако он себя хорошо проявляет в последнее время на 1500 метров. И для него это будет хорошая тренировка. Также участие в этих соревнованиях послужит для него в качестве разминки перед масс-стартом», — озвучил главный тренер команды Дмитрий Бабенко.
Добавим, что на дистанции 1000 метров у мужчин также выступит Денис Кузин. Соревнования состоятся завтра, 18 февраля. Начало в 14.30 по времени Нур-Султана.
- Национальным видом спорта занимаются 55 тысяч человек в Алматинской области
- Олимпиада-2022: расписание выступлений казахстанцев 18 февраля
- Итоги выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 17 февраля
- Казахстанского бойца ММА расстрелял охранник в центре Москвы
- Пекин-2022: Казахстанские конькобежки выступили в финальном забеге на 1000 м
- Женская сборная Канады по хоккею победила США в финале Олимпиады
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана