В Саудовской Аравии начинается хадж к святыням ислама

ЭР-РИЯД. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Хадж к святыням ислама начинается в субботу в Саудовской Аравии в условиях строгих ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Основные обряды паломничества в этом году продлятся с 17 по 22 июля, передает МИА «Казиформ» со ссылкой на ТАСС.

Уже второй год подряд в них не смогут участвовать жители других стран.

Согласно постановлению министерства по делам хаджа и умры, на мероприятиях будут присутствовать 60 тыс. подданных и резидентов королевства в возрасте от 18 до 65 лет, сделавших две прививки от коронавируса одобренными в стране вакцинами.

Число паломников в этом году больше, чем в предыдущем, когда участвовало всего 10 тыс. человек, но по-прежнему гораздо меньше, чем до пандемии, когда в паломничество отправлялись миллионы мусульман со всего мира.

Власти королевства надеются, что благодаря новым антиковидным мерам в течение пяти дней хаджа, как и в 2020 году, удастся избежать вспышки вызываемого коронавирусом заболевания.

Смарт-карты и роботы

Помимо уже привычных правил, связанных с соблюдением социальной дистанции, в этом году для пилигримов вводятся специальные бесконтактные смарт-карты, которые будут помогать им добираться до пунктов размещения, пользоваться автобусами, заказывать еду и, конечно, посещать объекты отправления религиозного культа.

Кроме того, возле главной мечети Аль-Харам (или Большой (Заповедной) мечети) в Мекке установлены роботы, которые будут выдавать бутылки с водой из расположенного поблизости священного источника Замзам. Омовение в нем, а также питье воды из него считаются важными элементами паломничества.

Между тем главное ограничение связано с тавафом - семикратным обходом Черного камня (Каабы), когда верующие стремятся поцеловать его или хотя бы к нему прикоснуться. Как и в прошлом году, паломникам будет категорически запрещено дотрагиваться до святыни. С этой целью вокруг Каабы установлены заградительные барьеры.

Помимо этого, мусульманам будет запрещено пользоваться личными автомобилями. Для передвижения пилигримов власти Саудовской Аравии выделили 2,5 тыс. автобусов с целью осуществления в общей сложности примерно 26 тыс. поездок между святыми местами королевства. До пандемии некоторые маршруты можно было преодолевать пешком, теперь же - только на специализированном транспорте.

Организация хаджа

Как уточняет Саудовское агентство печати (SAP), в среду паломники стали размещаться в специальных отелях, откуда будут отправляться в хадж несколькими группами. Первые из них начнут совершать религиозные ритуалы в субботу, остальные - в воскресенье.

На рассвете седьмого дня месяца зуль-хиджа по мусульманскому летоисчислению, который соответствует 17 июля по григорианскому календарю, пилигримы облачатся в белые одеяния и приступят к ат-тарвии - ритуалу дарования воды. Перед тем как пуститься в нелегкий путь к расположенной в 25 км от Мекки горе Арафат для исполнения обряда стояния (главный ритуал хаджа), они запасаются водой и совершают молитвы в долине Мина.

Паломникам предписано не собираться группами свыше 20 человек. На протяжении всего маршрута нанесена ограничительная разметка, в том числе на полу Большой мечети. Помимо этого, вдоль всего пути размещены бригады скорой помощи и установлены передвижные медпункты.

Контроль за паломниками будет также осуществляться с помощью тепловизоров и камер видеонаблюдения. За нарушение предписаний предусмотрен штраф в размере до 10 тыс. риалов (примерно $2,6 тыс.).

Одним из нововведений этого года, вызванных пандемией, стала возможность регистрации женщин на паломничество без сопровождения родственника мужского пола.

Ситуация с коронавирусом

В Саудовской Аравии активно продолжается начавшаяся в декабре прошлого года иммунизация населения против коронавируса, она объявлена добровольной и бесплатной. При этом привиться могут как подданные королевства, так и резиденты из числа иностранцев. К настоящему моменту в стране с населением 34,2 млн человек сделано уже не менее 21,6 млн прививок различными вакцинами.

Саудовские власти одобрили четыре препарата от коронавируса для применения на территории королевства: вакцины производства американских компаний Moderna и Johnson & Johnson, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

Согласно последним данным, в Саудовской Аравии с начала пандемии зафиксировано 507 423 случая вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, 8 048 пациентов умерли от последствий заражения. Сейчас в стране зарегистрированы 11 029 человек, проходящих лечение, из которых 1 400 находятся в критическом состоянии.



