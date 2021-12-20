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    В Сатпаеве подвели итоги благотворительной акции «Мейірім шуағы»

    20 Декабря 2021, 21:00

    САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ – В Сатпаеве подвели итоги благотворительной акции «Мейірім шуағы», которая прошла в этом году в рамках республиканского марафона «30 добрых дел» в честь 30-летия Независимости страны. Только один Клуб меценатов при Доме дружбы города помог деньгами, продуктами питания, одеждой, предоставил возможность участвовать в праздниках и различных мероприятиях около полутора тысячам человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    К волонтёрам и спонсорам обратился аким города Аскар Идрисов:

    «Число людей, готовых помочь нуждающимся и пожертвовать деньги на благое дело, постоянно растёт. Подтверждение этому – личные средства и от имени коллективов, которые были пожертвованы нашими земляками на проведение благотворительной акции «Мейірім шуағы». И помощь, оказываемая нашими предпринимателями и обычными жителями, неравнодушными к чужой боли, является ярким примером того, что человек своими добрыми делами и поступками способен сделать очень многое, даже изменить мир вокруг себя».

    На мероприятии по подведению итогов благотворительной деятельности 30 человек с особыми потребностями получили сертификаты на 30 тысяч тенге, от филиала ТД «Технодом» двум детям, оставшимся без попечения родителей, вручены телевизоры, от ИП «Владимир Пепелко» подарена инвалидная коляска ребёнку с особыми потребностями.

    А семье Агзамовых, в которой воспитывается ребёнок с ограниченными возможностями, вручили ключи от трёхкомнатной квартиры.

    Отметили и тех, для кого творить добро – норма жизни. За активную гражданскую позицию, благотворительную деятельность в различных направлениях почётного звания «Жыл меценаты» удостоена жительница Сатпаева Луиза Минбаева. Специальной статуэткой и благодарственным письмом наградили лауреатов ежегодной премии «Жомарт Жүрек».

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Благотворительность Акимат Волонтёрство Караганда
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