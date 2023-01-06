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    В Сарысуском и Таласском районах Жамбылской области от урагана пострадали 27 зданий

    6 Января 2023, 22:25

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В двух самых ветреных районах Жамбылской области – Сарысуском и Таласском - полным ходом идут восстановительные работы на пострадавших от урагана многоэтажных жилых домах и социальных объектах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщалось ранее, в Сарысуском и Таласском районах был введен режим чрезвычайной ситуации природного характера. Ураганный ветер повалил 20 столбов линий электропередач, оставив без света и тепла некоторые дома города Жанатаса, сорвал крыши с жилых домов в городе Каратау. Принято решение слить воду из системы теплоснабжения города Жанатаса.

    По информации пресс-службы акима Жамбылской области, в Сарысуском, Таласском районах ведется активная работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера.


    В городе горняков Жанатасе в результате сильного ветра повреждено два многоэтажных жилых дома, 5 социальных и 9 спортивных объектов. Ураганный ветер стал причиной обрывов линий электропередач. В населенных пунктах повреждены электрические столбы, крыши частных жилых домов. В восстановительных работах задействовано 18 бригад, 23 единицы техники.


    В 11 из 25 населенных пунктов Сарысуского района уже восстановлены электрические сети. В районном центре Жанатасе все 97 многоэтажных жилых домов подключены к электричеству. Центральная котельная 4 января была подключена к электричеству, а 5 января запущена система отопления. Водоснабжение осуществляется в штатном режиме.

    Дороги по всем направлениям в Сарысуском районе открыты.


    В Таласском районе, в городе горняков Каратау, в результате чрезвычайной ситуации природного характера пострадали 10 многоэтажных жилых домов и здание акимата города. Сейчас подрядчики восстановительных работ определены, проводится демонтаж.

    В Каратау организовали уборку и вывоз мусора. Восстановлением пострадавших от урагана электросетей занимаются 4 бригады. Многоэтажные жилые дома в Каратау, а также в Коктальском, Тамдинском сельских округах, полностью подключены к электричеству.

    В ведомстве отмечают, что в районах сформирован необходимый запас продовольственных товаров. Пекарни работают в обычном режиме.

    Как сообщалось, 3 января в Жамбылской области из-за резкого ухудшения погодных условий, урагана порывами до 50 м/с, снегопада и нулевой видимости закрыли трассы республиканского и областного значения. Спасатели вызволили из снежного плена порядка двухсот человек.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Происшествия МЧС
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