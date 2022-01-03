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    В Сарыагаше введена в эксплуатацию новая школа

    3 Января 2022, 17:30

    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования 30-летия независимости страны введено в эксплуатацию новое здание школы на 300 мест в населенном пункте Тын сельского округа Жемисты Сарыагашского района Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    Жители села собрались перед зданием школы. Выступая на торжественном собрании, аким Сарыагашского района Мухит Отаршиев поздравил жителей села с открытием нового здания школы.

    Руководитель ТОО «А.S Invest Stroi», который вёл строительство, в торжественной обстановке вручил коллективу школы символический ключ от нового здания.

    Образовательное учреждение оснащено современным оборудованием последнего поколения. В двухэтажном, состоящем из нескольких блоков здании имеются учебные классы, спортивный зал, библиотека, столовая, медицинский кабинет, компьютерный класс и другие кабинеты. Здание, в котором созданы максимально комфортные условия, станет настоящим домом знаний.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Образование
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