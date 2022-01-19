В Сарыагаше сельчанин разводит павлинов

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Крестьянское хозяйство «Рахманберди» в селе Дербисек Сарыагашского района Туркестанской области занимается разведением павлинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

До сегодняшнего дня павлины считались редким видом птиц для региона. Одним из первых их начал выращивать глава крестьянского хозяйства «Рахманберди» - Рахманберди Усербаев.

Также крестьянское хозяйство занимается разведением 7 видов фазанов, 5 видов кур, голубей, страусов, азиатской куропатки, гусей, 2 видов уток, индеек, перепелов.

Завезенные извне птицы были приручены к рукам. Особенная в уходе птица откладывает яйца только 6 раз в год. Кроме того, павлины необычно танцуют только в весенние месяцы. Крестьянское хозяйство, которое начало своё дело с выращивания 2 павлинов, сейчас увеличило поголовье этих птиц до 40. Кроме того, по просьбам граждан, интересующихся павлинами, крестьянское хозяйство продало около 30 голов редких птиц, тем самым сделав хорошую выручку.

В дальнейшем индивидуальный предприниматель планирует не только расширить птицеводство, но и развивать рыбное хозяйство.

В 2021 году поголовье птиц в районе достигло до 623 524. Из них 513 212 - на птицефабриках, 2509 голов птиц выращиваются индивидуальными предпринимателями и крестьянскими хозяйствами. Остальная часть птиц выращивается во дворах жителей района.



