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    В Сарани строится завод по производству шин

    15 Апреля 2022, 09:22

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Сарани расширяется индустриальная зона. Кроме шинного завода там строятся еще два предприятия. На промышленной площадке побывали аким Карагандинской области Женис Касымбек и председатель правления Национального управляющего холдинга «Байтерек» Канат Шарлапаев, передает МИА «Казинформ».

    Завод по производству шин в будущем может стать одним из самых крупных в Средней Азии. На первом этапе его мощность составит 3,5 млн продукции ежегодно. В дальнейшем производство увеличат до 9 млн многопрофильных шин в год.

    Старт строительству был дан в 2021 году. Проект реализует ТОО «KamaTyresKZ» - совместное предприятие АО «Группа компаний «Аллюр» и ПАО «Татнефть».

    Главе холдинга рассказали о готовности предприятия на 65%. Руководитель проекта Артем Крымов заверил, что никаких рисков при строительстве нет. Работы выполняются в график, в отдельных случаях даже с опережением.

    «В этом году вышли с нуля на реализацию всех зданий и сооружений. Приступили к устройству всех фундаментов. Под оборудование все фундаменты готовы на 70%», - сказал Артем Крымов.

    Открыть завод планируют в конце этого года. Будет создано свыше 1000 рабочих мест. Персонал завода уже проходит стажировку на шинных предприятиях компании «Татнефть».

    «Завод по производству шин – это крупный проект, который финансируется Фондом развития промышленности (дочерняя организация Банка Развития Казахстана, который входит в структуру холдинга «Байтерек»). Он нацелен на создание рабочих мест и, в целом, на развитие промышленного потенциала страны», - подчеркнул Канат Шарлапаев.

    Также руководитель холдинга «Байтерек» посетил автобусный завод. Команда из 400 специалистов за два года смогла наладить производство и осваивает выпуск двух новых моделей автобусов – низкопольный городской и 10-метровый. В планах - расширение и восстановление цехов для нового этапа роста завода – производство автокомпонентов.

    Канат Шарлапаев отметил большой промышленный потенциал Сарани, который позволит его населению иметь стабильную работу и доход.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Инвестпроекты Карагандинская область Промышленность Экономика Регионы Казахстана Общество Караганда
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