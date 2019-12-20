Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность

    В Санкт-Петербурге прошло заседание ВЕЭС в узком составе

    20 Декабря 2019, 19:09

    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - В Санкт-Петербурге состоялось заседание Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) в узком составе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Открывая встречу, Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на конструктивный характер предстоящей работы.

    В. Путин поблагодарил почетного председателя ВЕЭС Нурсултана Назарбаева, который выступил инициатором создания ЕАЭС. «Нурсултан Абишевич, все у нас функционирует самым наилучшим образом. Мы очень рады вас приветствовать в этом качестве сегодня в Петербурге», - обратился он к Елбасы.

    «Есть вопросы, которые, конечно, еще подлежат решению. Это связано с различного рода ограничениями и изъятиями. Отмечу, что это характерно для любых экономических интеграционных объединений. Мы с вами постепенно двигаемся в направлении снятия этих ограничений по мере готовности стран к тем или иным шагам», - отметил В. Путин.

    Он также добавил, что в ходе сегодняшнего заседания будет рассмотрен вопрос о выборе руководства Евразийской экономической комиссии на предстоящий период ее работы.

    В работе саммита принимают участие Президенты Беларуси, Кыргызстана и России - Александр Лукашенко, Сооронбай Жээнбеков и Владимир Путин, а также Премьер-Министр Армении Никол Пашинян. Казахстанскую сторону представляет Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев, который является Почетным председателем ВЕЭС. Кроме того, в работе заседания ВЕЭС в расширенном составе принимает участие Президент Молдовы Игорь Додон.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    ЕАЭС Первый Президент - Елбасы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 11,6%
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
    5 Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Новости партнеров