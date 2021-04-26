В Самарканде все школы и детсады закроются на карантин с 27 апреля

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Самарканде в связи с увеличением случаев заражения коронавирусом среди учеников школ и воспитанников дошкольных учреждений с 27 апреля все школы и детсады закроются на карантин. Такое решение принято Специальной комиссией по борьбе с коронавирусом при хокимияте города Самарканд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поскольку за последние дни уровень заражения увеличился в несколько раз, во всех школах и дошкольных учреждениях города будет введен 14-дневный карантин. Система онлайн-образования для учащихся будет запущена с 27 апреля. Если в период карантина среди школьников и воспитанников детсадов не будет выявлено новых случаев заражения коронавирусом, традиционная форма обучения будет возобновлена», – говорится в решении комиссии.

Напомним, ранее по распоряжению премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллы Арипова с 18 апреля в стране усилен карантинный контроль в крупных торговых центрах, магазинах, рынках, в концертных и развлекательных заведениях, а также в школах и детских садах.



