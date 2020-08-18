В ряде регионов наблюдается низкий уровень создания рабочих мест - вице-министр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В некоторых регионах Казахстана наблюдается низкий уровень создания рабочих мест. Об этом на пресс-конференции в СЦК рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства дал поручение создать постоянные рабочие места в регионах. В июле на расширенном заседании Правительства также поднимался этот вопрос. На сегодняшний день министерство заключило меморандум со всеми регионами. Согласно меморандуму мы должны создать 431 тысяч постоянных рабочих мест. На сегодня создано только 148 тысяч рабочих мест. Конечно же, в некоторых регионах проводится на должном уровне, а в некоторых регионах – на низком уровне. Министерство совместно с регионами отработает этот вопрос», - заявил Серик Шапкенов.

По его словам, в рамках программ «Нурлы жер», «Нурлы жол», «Развитие регионов», «Цифровой Казахстан» планировалось трудоустроить 364 тысяч человек. Сейчас 210 тысяч человек охвачены этими программами.

«В этой связи в основном граждане трудоустроились по специальностям строительства, сельского хозяйства и торговли. Поэтому Министерство труда и социальной защиты населения РК постоянно держит на контроле реализацию этих программ», - заключил он.