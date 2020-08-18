Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    В ряде регионов наблюдается низкий уровень создания рабочих мест - вице-министр

    18 Августа 2020, 18:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В некоторых регионах Казахстана наблюдается низкий уровень создания рабочих мест. Об этом на пресс-конференции в СЦК рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Глава государства дал поручение создать постоянные рабочие места в регионах. В июле на расширенном заседании Правительства также поднимался этот вопрос. На сегодняшний день министерство заключило меморандум со всеми регионами. Согласно меморандуму мы должны создать 431 тысяч постоянных рабочих мест. На сегодня создано только 148 тысяч рабочих мест. Конечно же, в некоторых регионах проводится на должном уровне, а в некоторых регионах – на низком уровне. Министерство совместно с регионами отработает этот вопрос», - заявил Серик Шапкенов.

    По его словам, в рамках программ «Нурлы жер», «Нурлы жол», «Развитие регионов», «Цифровой Казахстан» планировалось трудоустроить 364 тысяч человек. Сейчас 210 тысяч человек охвачены этими программами.

    «В этой связи в основном граждане трудоустроились по специальностям строительства, сельского хозяйства и торговли. Поэтому Министерство труда и социальной защиты населения РК постоянно держит на контроле реализацию этих программ», - заключил он.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Минтруда РК Занятость Регионы Казахстана Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 514 тыс человек получили АСП в РК на 1 июня 2023 года
    Как получить молодежный микрокредит на развитие бизнеса в РК
    Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
    Более 12 тысяч человек уволят в этом году в Атырауской области
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске