В ряде регионов Испании всеобщие выборы проходят в условиях экстремальной жары

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня по всей Испании начались парламентские выборы. В общей сложности 37,4 млн человек смогут проголосовать за кандидатов в депутаты в нижнюю и часть верхней палаты Генеральных кортесов – представительного органа Испании, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Нынешние выборы проходят на пять месяцев раньше первоначально запланированной даты очередных выборов. Премьер-министр Испании, глава Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес в конце мая текущего года объявил о досрочных выборах после того, как правящая коалиция потерпела поражение на местных выборах, потеряв контроль над большинством провинций и городов.

Сегодня по всей Испании 22,5 тысяч избирательных участков открыли свои двери. Порядка 2,47 млн избирателей решили и уже проголосовали дистанционно в почтовых отделениях страны.

Основными фаворитами нынешней кампании являются правящая Испанская социалистическая рабочая партия во главе с премьер-министром П.Санчесом и правоцентристская «Народная партия», лидер которой Альберто Нуньес Фейхоо по опросам общественного мнения, опережает действующего главу кабинета министров.

Между тем в день выборов в Испании прогнозируется аномальная жара. В воскресенье в отдельных регионах страны ожидается повышение температуры до 40 градусов по Цельсию.

В связи с этим было принято решение об объединении нескольких избирательных участков и их размещении в больших проветриваемых помещениях.

К примеру, в школьных спортивных залах с кондиционированием. Для этого власти обеспечивают избирательные участки вентиляторами и передвижными кондиционерами, а также питьевой водой.

Практически все политические партии, участвующие в выборах призывают избирателей прийти на выборы, несмотря на высокую температуру и отпускной сезон.