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    В ряде городов и областей Кыргызстана вводится режим чрезвычайного положения

    24 Марта 2020, 10:14

    БИШКЕК. КАБАР – В Бишкеке, Оше и трех районах на юге Кыргызстана с 25 марта вводится режим чрезвычайного положения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

    Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 24 марта, встретился с торага Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым, премьер-министром страны Мухаммедкалыем Абылгазиевым и председателем Верховного суда Гульбарой Калиевой.

    Глава государства отметил складывающуюся непростую ситуацию в мире, а также в стране, связанную с растущей тенденцией распространения коронавирусной инфекции.

    Подчеркнул, что в этой связи принято решение о введении чрезвычайного положения на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского, Кара-Суйского районов Ошской области, а также в Сузакском районе Джалал-Абадской области.

    Президент подчеркнул, что соответствующие указы подписаны и направлены в Жогорку Кенеш.

    Чрезвычайное положение вводится на период с 08:00 часов 25 марта до 08:00 часов 15 апреля 2020 года. На территории указанных городов и районов образованы комендатуры.

    С. Жээнбеков подчеркнул, что при пересечении санитарно-карантинных постов в регионах необходимо обратить особое внимание на логистику большегрузных автомобилей с продовольствием и другими товарами народного потребления.

    На 23 марта зарегистрировано 16 больных COVID-19 в Кыргызстане, пишет Кабар.

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    Безопасность Кыргызстан
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