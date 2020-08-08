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    В ряде городов Азербайджана смягчается карантинный режим

    8 Августа 2020, 20:42

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – Оперативный штаб при правительстве Азербайджана принял решение разрешить деятельность некоторых областей производства, торговли и обслуживания, с учетом позитивных тенденций в динамике заражения инфекцией COVİD-19 и необходимости усиления экономической активности в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Так, с 10 августа 2020 года в список сфер, деятельность которых разрешена на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Евлах, Масаллы, Джалилабад, Мингячевир и Абшеронского, Бардинского, Сальянского, Хачмазского, Геранбойского, Гейгельского районов, добавляется проведение спортивных соревнований и игр на открытом воздухе, деятельность торговых объектов, осуществляющих продажу непродовольственных товаров, и объектов, оказывающих бытовые услуги населению (за исключением крупных торговых центров). Возобновляется производство - машин и оборудования, электрооборудования, компьютерной, электронной и оптической продукции, автомобилей, прицепов и полуприцепов, прочих транспортных средств, полиграфической продукции, ювелирных изделий, музыкальных инструментов, спортивных товаров, одежды, обуви, кожи и изделий из кожи, табачных изделий, прочей промышленной продукции; текстильная промышленность.

    Ранее сообщалось, что в Азербайджане отменили систему sms-разрешений для выхода из дома.

    Автор:

    Бекбау Тайманов

    Азербайджан
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