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    В России выявили 41 случай заражения омикрон-штаммом

    21 Декабря 2021, 21:16

    МОСКВА.ТАСС - КАЗИНФОРМ - Число выявленных в России случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса возросло до 41. Об этом сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «В Российской Федерации <...> выделен уже 41 случай инфицирования новым генным вариантом вируса «омикрон». Все больные находятся в стационаре», - сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.

    «На сегодняшний день состояние всех пациентов стабильное, еще и потому что большая часть из них имеют иммунитет», - уточнила Попова.

    Попова сообщила, что специалисты Роспотребнадзора выявили около 300 лиц, контактировавших в РФ с пациентами, у которых выявлен штамм «омикрон», все они находятся в изоляции.

    «На сегодняшний день мы работаем с 300 контактными лицами, они все находятся в изоляции под медицинским наблюдением, и уже четыре человека, у которых при ПЦР-тестировании дали положительный тест на COVID-19», - сказала она.

    26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». Новый вариант вируса выявлен уже примерно в 80 странах.

    Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

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