В России выявили 25 219 случаев коронавируса за сутки

МОСКВА.ТАСС-КАЗИНФОРМ - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 219, до 7 560 767. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 16 июля. В относительном он составил 0,33%. В частности, за сутки в Москве выявили 4 032 новых случая, в Санкт-Петербурге - 2 494, в Подмосковье - 1 483, в Самарской области - 614, в Воронежской - 589, в Нижегородской - 581. Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 641 165, следует из сообщения штаба.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 17 852, до 6 710 574. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 88,8% от общего числа заразившихся. В частности, в Москве за сутки выписали 2 116 человек, в Санкт-Петербурге - 1 174, в Московской области - 1 013, в Башкирии - 502, в Свердловской области - 485, в Архангельской - 452.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 886 против 887 днем ранее, до 209 028. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,76%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 59 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 42 - в Свердловской области, 34 - в Саратовской области, 32 - в Краснодарском крае, по 31 - в Пермском крае и Нижегородской области.