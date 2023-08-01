В России вступил в силу закон о цифровом рубле

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - С 1 августа в России вступил в силу закон о цифровом рубле — в том же месяце начнутся первые тестовые операции с ним. Подписанный президентом Владимиром Путиным документ размещен на официальном портале правовой информации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

В Банке России сообщили, что планируют начать тестирование цифрового рубля на реальных операциях и на ограниченном количестве клиентов в августе 2023 года. Первыми клиентами, участвующими в тестировании, станут сотрудники банков.

В пилоте будут участвовать 13 банков. В ходе эксперимента участники протестируют открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение и переводы между физическими лицами, а также оплату товаров и услуг цифровыми рублями по QR-коду. На первом этапе тестировать оплату будут 30 торгово-сервисных предприятий в 11 городах, которые заранее были выбраны банками и ЦБ.

В дальнейшем внедрение цифрового рубля будет постепенно расширено. По планам ЦБ, масштабирование произойдет с начала 2025 года.