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    В России впервые сократился мобильный трафик

    4 Октября 2022, 11:30

    МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Трафик мобильного интернета впервые снизился в России. Во II квартале 2022 года по сравнению с январем - мартом спад составил более 2%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Согласно материалам Минцифры РФ, если в январе - марте 2022 года трафик составил 8,54 млрд Гб, то в течение последующих трех месяцев он оказался на уровне 8,35 млрд Гб.

    В пресс-службе «Мегафона» газете «Известия» подтвердили, что сокращение объемов мобильного интернет-трафика произошло впервые. В МТС отметили, что с марта по май в компании не зафиксировали традиционный рост мобильного трафика, а с июня по сентябрь начался его стандартный летний спад.

    Как пояснили «Известиям» участники рынка, снижение объемов мобильного интернета обусловлено блокировками зарубежных интернет-ресурсов, а также добровольным отказом иностранных сервисов от работы в России.


    Фото: dracpixel.com

    Автор:

    Ринат Дусумов

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