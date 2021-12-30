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    В России разработали тест на омикрон-вариант коронавируса

    30 Декабря 2021, 18:44

    НОВОСИБИРСК. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Российские ученые разработали тест-систему, которая одновременно выявляет наличие генетического материала коронавируса и определяет, относится ли он к омикрон-варианту. Выполнение теста занимает столько же времени, сколько и традиционная ПЦР-диагностика, пишет пресс-служба Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН, одного из разработчиков системы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Создатели тест-системы надеются, что им удастся получить регистрационное удостоверение на медицинское изделие в самое ближайшее время», - добавили в пресс-службе института.

    Омикрон-вариант коронавируса нового типа (В.1.1.529) начал распространяться по территории ЮАР и других государств Африки в конце осени этого года. Сейчас его выявили более чем в 80 государствах мира. По предположениям ученых, омикрон значительно заразнее дельта-штамма, однако пока у медиков не накопилось достаточного количества данных, чтобы полностью подтвердить этот вывод.

    От других разновидностей SARS-CoV-2 этот штамм отличается большим количеством мутаций. Это может делать его более устойчивым к существующим вакцинам.

    «При создании тест-системы ученые работали с синтезированной последовательностью, которая повторяет вариабельную часть генома омикрон-штамма SARS-CoV-2. Чувствительность созданной тест-системы оценивается как высокая», - сообщили в пресс-службе.

    Предполагается, что тест-система будет использоваться для обеспечения противоэпидемической безопасности. Материалом для анализа служит мазок из носоглотки и/или ротоглотки человека.

    Кроме ИХБФМ в создании системы участвовали компания «Современные лабораторные технологии» и сотрудники Военной медицинской академии им. Кирова.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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