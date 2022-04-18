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    В России разработали реактивы для определения штаммов коронавируса

    18 Апреля 2022, 12:12

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Специалисты ЦНИИЭ Роспотребнадзора разработали технологию определения штаммов коронавируса с использованием компонентов, которые производятся только в России. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на газету «Известия».

    Как пояснил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов, работа по определению у инфицированного человека штамма коронавируса предполагает ряд этапов, и на одном из них требуется дополнительная подготовка, позволяющая сделать собранный материал распознаваемым для специального прибора - секвенатора.

    «Если выделение РНК проблем обычно не вызывает, и в России есть собственные производители необходимых для этого этапа реагентов, в том числе и наш Институт эпидемиологии, то вся дальнейшая часть эксперимента обычно полностью построена на зарубежных реактивах, и довольно дорогостоящих», - сказал специалист.

    По его словам, основой для отечественной разработки послужил набор реагентов ARTIC, созданный зарубежными исследователями. Российские ученые эту панель модифицировали с учетом новых генетических вариантов коронавируса. Как отмечают разработчики, себестоимость упрощенного решения в разы ниже, чем у коммерчески доступных аналогов.

    «Нововведение позволило существенно увеличить пропускную способность лаборатории и сократить время от момента забора материала до загрузки геномной информации на специализированный портал VGARus [Virus Genome Aggregator of Russia, российская база данных генетического разнообразия коронавируса], сделав возможным эффективное отслеживание распространения вариантов вируса в стране», - добавил Хафизов. Он также уточнил, что данная разработка позволяет улучшить работу с поврежденными при транспортировке или неверно взятыми образцами. Ее уже используют в ЦНИИ эпидемиологии и других подразделениях Роспотребнадзора.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Здравоохранение Россия Коронавирус в мире
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