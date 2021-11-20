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    В России перевернулся автобус: 13 человек пострадали

    20 Ноября 2021, 13:10

    НИЖНИЙ НОВГОРОД. ТАСС- КАЗИНФОРМ - Автобус, в котором находились 35 человек, перевернулся в Нижегородской области России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «В 06:10 на 333-м км дороги Нижний Новгород - Иваново водитель автобуса не учел дорожные условия, в результате чего съехал на обочину с последующим опрокидыванием. Автобус совершал заказной рейс в город Иваново. В нем находилось 34 пассажира и водитель», - сказали в пресс-службе ГИБДД области.

    Как сообщили в Министерстве здравоохранения Нижегородской области, в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Балахнинском районе 13 пассажиров получили травмы легкой и средней степени тяжести, погибших нет, всего в салоне находилось 35 пассажиров.

    По данным прокуратуры Нижегородской области, в результате опрокидывания автобуса пострадали 14 человек. Организована проверка.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ДТП Россия
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