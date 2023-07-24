В России официально запретили смену пола

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении в России запрета на операции по смене пола, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

Документ вносит изменения в закон об основах охраны здоровья граждан и дополняет его новой статьей, запрещающей проводить медицинские вмешательства, а также применять лекарства, направленные на смену пола. При этом данный запрет не касается вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий и пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. Решение о проведении таких вмешательств будет приниматься врачебными комиссиями медицинских организаций, подведомственных Минздраву.

Принятый закон также устанавливает, что смена пола одним из супругов является основанием для прекращения заключенного им ранее брака. Помимо этого, лица, изменившие пол, согласно документу, не смогут быть усыновителями и опекунами детей.

Закон вступает в силу со дня его опубликования. При этом его нормы не будут распространяться на лиц, изменивших пол до вступления закона в силу.