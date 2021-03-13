В России нашли останки погибшего фронтовика из ВКО

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – До этого момента Естафий Ильич Лескин, чьи останки найдены в Смоленской области, в базах данных числился пропавшим без вести, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Павлодарский поисковый отряд «Майдан жолы» обратились российские поисковики с просьбой оказать содействие в поиске родственников солдата Лескина Естафия Ильича. Хотелось найти родственников, чтоб они узнали, что их дед не пропал без вести, а сражался до конца», - сообщил журналистам командир отряда «Майдан жолы» Александр Шитов.

По его словам, бойцы российского поискового отряда «Гвардия» обнаружили останки солдата Рабоче-крестьянской Красной Армии в Ельнинском районе Смоленской области России. Они установили личность воина. Им оказался Естафий Ильич Лескин 1911 года рождения, уроженец села Азовка Таврического района Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. Единственный родственник, о котором сообщается, - Евдокия Кондратьевна Князева. На фронт он был призван 19 октября 1939 года Предгорненский РВК Предгорненского района Восточно-Казахстанской области Казахской ССР.

«Последнее место службы – 273-я стрелковая дивизия 106-го артиллерийского полка. Дата выбытия – январь 1942 года, - добавил А. Шитов. - В базах числится: пропал без вести».

По всем вопросам с установленными родственниками, живущими в Казахстане, Александр посоветовал обращаться к нему по адресу электронной почты alex.shitov@mail.ru и номеру телефона 8777-461-73-78.

Фото предоставлены А. Шитовым.



