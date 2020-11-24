В России нашли останки павшего в 1944 году казахстанского солдата

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Вместе с останками воина из Курской области, российские поисковики обнаружили останки призванного на фронт Василия Фурсова из Актюбинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Павлодарский поисковый отряд «Майдан Жолы» обратились российские коллеги за содействием в поисках родственников. В Ленинградской области в конце августа нашли останки двух бойцов в районе наступления 289-й стрелковой дивизии 22, 23, 24 июня 1944 года», - сообщил командир павлодарского поисково-исследовательского отряда «Майдан Жолы» Александр Шитов.

По его словам, бойцы, чьи останки нашли россияне, обеспечивали связь: при них были батарея, детали от телефона, провода. А погибли воины от множественных осколочных ранений.

«При них были подписные вещи. Просмотрев донесения 289-й стрелковой дивизии о безвозвратных потерях за время наступления, с такими инициалами подходит только Фурсов Василий Васильевич (у Суворова В.И. была при себе подписная ложка, а у Фурсова В.В. - котелок с инициалами», - рассказал А. Шитов.

Бойцы 1046-го стрелкового полка Виктор Иванович Суворов 1917 года рождения - уроженец Курской области, телефонист, красноармеец, погиб 23 июня 1944, отметил Александр. Второй боец Фурсов Василий Васильевич 1916 года рождения - из Казахской ССР, а именно из Актюбинской области, посёлка Чепурновский; стрелок, красноармеец, погиб 23 июня 1944 года. Бойцы лежали рядом друг с другом.

«Фурсов Василий Васильевич. Донесение о безвозвратных потерях: Дата рождения: __.__.1916. Место рождения: Казахская ССР, Актюбинская обл., п. Чепурновский. Дата и место призыва: 08.11.1937, Чапаевский городской военкомат, Куйбышевская область, город Чапаевск, - процитировал а. Шитов исследованный документ. - Воинское звание: красноармеец. Последнее место службы: 28я стрелковая дивизия. Дата выбытия: 23.06.1944. Причина выбытия: убит».

Командир павлодарского отряда «Майдан Жолы» А. Шитов отметил, что поисковики будут рады любой помощи. Контакты для связи по всем вопросам с установленными родственниками, проживающими на территории Республики Казахстан: павлодарский поисковый исследовательский отряд «Майдан Жолы» (город Павлодар, Казахстан, email: alex.shitov@mail.ru сот.8777-461-73-78).

Фото предоставлены А. Шитовым.



