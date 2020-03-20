Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    В России начали испытания вакцины против COVID-19

    20 Марта 2020, 11:33

    МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Роспотребнадзор начал испытания вакцины против нового коронавируса, сообщается на сайте ведомства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «В России для профилактики и контроля эпидемии COVID-19 в ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в самые сжатые сроки разработаны прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах», - говорится в сообщении.

    Ведомство уточняет, что экспертам удалось создать вакцины на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа.

    «При разработке новых вакцин в современной биологии необходимо провести исследования в системе in vivo - на чувствительных лабораторных животных», - поясняет Роспотребнадзор.

    В ведомстве уточняют, что испытания призваны определить наиболее эффективную дозу, кратность и способ применения вакцины.

    Автор:

    Наука Здравоохранение Россия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Россиянин похитил 4-летнюю девочку в Караганде
    Coursera переведет еще 600 курсов на казахский язык
    Утвердить нормы базового финансирования научной деятельности намерены в Казахстане
    Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с Днем России
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    3 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    4 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    5 Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области