В России депутатам рекомендуют не высказываться некорректно о Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Российская политическая партия «Единая Россия» разработала кодекс публичного позиционирования для депутатов Госдумы. РБК ознакомился с документом, подлинность которого подтвердил один из парламентариев, передает МИА «Казинформ».

В числе рекомендаций — не писать посты в соцсетях в неадекватном состоянии и не выкладывать предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны. В инструкции также есть раздел «Так делать не надо», касающийся постов в соцсетях о Казахстане.

Кодекс состоит из 11 пунктов, которые сформулированы следующим образом:

1) Не нарушать уставные этические нормы партии делом, словом, текстом.

2) Соотносить свою позицию и высказывания с базовыми уставными ценностями партии, программными установками и коллегиальной позицией партии по вопросу.

3) Не спешить с реакцией в собственных социальных сетях и комментариях для СМИ: медийные преимущества «быть первым» могут обернуться констатацией «был не прав» (ввел в заблуждение, обманул, лишь бы «словить хайп» и т.д.).

4) Категорически не рекомендуется комментировать международную повестку, военные и внутренние конфликты в других странах без плановых предварительных установок или до озвучивания официальной позиции МИДа; последующие комментарии не должны противоречить официальной позиции государства.

5) Желательно не комментировать специальные профильные вопросы (особенно не инициировать!), если вы не являетесь экспертом в теме или отраслевой проблеме, без консультаций с экспертами и партнерами.

6) Категорически не писать в социальных сетях в неадекватном физическом и психическом состоянии.

7) Выполнять элементарные требования культуры речи, не использовать обсценную лексику и жаргонизмы, которые могут быть истолкованы двояко либо дать оппонентам повод для троллинга.

8) Контролировать свои эмоции и реакции, особенно в случае дискуссий в социальных сетях и провокаций.

9) Не выкладывать в своих социальных сетях предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны — все то, что может сформировать о вас представление как о «привилегированном классе» в глазах общественности.

10) «Вдвойне дает тот, кто дает быстро» (лат. выражение): в случае негативного резонанса незамедлительно, не дожидаясь звонков от коллег и дискуссий о правильности мнения или о том, что «все не так меня поняли» и пр., — принести личные извинения и пояснить собственный промах.

11) Всегда помнить о том, что мнение лично о вас теперь — это мнение обо всей власти и всей партии.

12) В кодексе также приводятся примеры под рубрикой «Так делать не надо!».

В их числе пост депутата-единоросса Султана Хамзаева от января 2022 года, в котором парламентарий высказывается в поддержку «проведения референдума в Казахстане о воссоединении республики с исторической родиной Россией».

Еще один пример из рубрики «Так делать не надо!» — нашумевший пост другого депутата от партии власти Олега Матвейчева, также опубликованный во время беспорядков в Казахстане в январе этого года (в документе фамилия и имя депутата затерты, но о содержании поста в свое время писали СМИ). В нем Матвейчев призвал к насилию в отношении владельцев салонов сотовой связи в Алматы, «писавших в Facebook: «когда уже уйдет Назарбаев, который надоел за 40 лет» (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Позже Матвейчев удалил пост и извинился за него.

Ряд российских депутатов, журналистов и деятелей культуры допустили абсолютно некорректные высказывания в адрес Казахстана, заявлял в июне на пленарном заседании ПМЭФ-2022 с участием Владимира Путина Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Я, пользуясь этой трибуной, может быть это будет не совсем уместно, но, тем не менее, хотел бы выразить некоторые претензии к высказываниям ряда российских депутатов: абсолютно некорректные высказывания в адрес Казахстана, неточные высказывания, так сказать. Журналистов и даже деятелей культуры... Все розни наносят ущерб между нашими народами и самой Российской Федерации. Вот эти высказывания мне не очень понятны. Как говорится, на чью мельницу воду льют вот эти деятели, которые каким-то странным способом комментируют иногда будь то решения руководства Казахстана или события, которые происходят в нашей стране», - заявил на форуме Глава Казахстана.

Напомним, 24 апреля на YouTube-канале российского журналиста Тиграна Кеосаяна появилось видео, в котором он заявил, что казахстанцам следует «внимательно глянуть на Украину». Тогда в Министерстве иностранных дел Казахстана назвали слова Кеосаяна оскорбительными и необъективными и в тот же день запустили процесс по включению журналиста в список лиц, нежелательных для въезда в нашу страну.

После этого, уже в ноябре, председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Мухтар Кул-Мухаммед прокомментировал выступления российских экспертов на телеканале «Россия 1», ведущим которого является одиозный Владимир Соловьев.

«Поскольку подобные акцентированные, целенаправленные выпады российских политиков давно стали системными на шоу Соловьева, то они, несомненно, заслуживают предметного реагирования со стороны федеральных властей России. Казахстан вот уже более 30-ти лет является независимым государством. И пора Соловьеву и ему подобным политиканам понять очевидную истину и научиться считаться с новой геополитической реальностью», - сказал тогда председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Казахстана Мухтар Кул-Мухаммед.

Еще один пример - высказывание посла России в Казахстане Алексея Бородавкина в интервью одному из российских СМИ, опубликованном 2 декабря текущего года. Представитель дипломатического ведомства РФ заявил, что в Казахстане все больше «просматриваются националистические тенденции». Его высказывание оценил спикер нижней палаты Парламента РК Ерлан Кошанов.

В среду, высказывание посла Алексея Бородавкина прокомментировали и в МИД РК.

«С Алексеем Бородавкиным состоялись соответствующие беседы. Более того, спикер Мажилиса Ерлан Кошанов уже прокомментировал высказывания российского посла. Также министр иностранных дел России Сергей Лавров дал свои пояснения по этому вопросу. Считаем, что вопрос на сегодняшний день исчерпан», - заявил официальный представитель МИД РК на брифинге для журналистов.

По словам Айбека Смадиярова, извинения российской стороны приняты.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС



