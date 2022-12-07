В роли кулинаров - повара УДП РК провели мастер-класс для детей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Повара и кулинары Управления делами Президента РК провели встречу с воспитанниками столичного Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для 60 воспитанников приюта был накрыт праздничный дастархан, организованы конкурсы и кулинарный мастер-класс, передает корреспондент МИА «Казинформ».





Своими секретами и рецептами с воспитанниками Центра поддержки детей поделились заслуженные повара и кондитеры УДП.

Светлана Баужанова – специалист с 25-летним стажем, повар-бригадир столовой №3 Управления делами Президента.





«Мне кажется, что такие встречи приносят большую пользу. Если с детства прививать интерес к кулинарии, кто-нибудь обязательно вырастет хорошим поваром. Сегодня мы вместе готовили капкейки и печеньки из песочного теста. Ребята очень добрые, открытые, веселые, хотят развиваться, познавать новое. Дети были очень вовлечены в процесс и сами показывали нам, что умеют. Это здорово! Еда – это моя любовь, душа и сердце. Мне приятно делиться своими навыками с детьми», - сказала Светлана.





«Мастер-класс проводится для нас и очень мне нравится. Я первый раз делаю такое печенье», - поделился своими впечатлениями воспитанник Центра Максим.

Дети были счастливы и приглашали поваров УДП прийти в гости еще раз.





Во время мастер-класса воспитанники приготовили кексы и печенье своими руками, а во время застолья радостно съели все приготовленное.





Жить без родителей тяжело и такие встречи, как сегодня, приносят радость и свет в жизни воспитанников, считает директор Центра поддержки детей Бибигуль Такисова.





«В нашем Центре есть группа временного и постоянного пребывания. У нас живут дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. От 3 до 18 лет. В группе постоянного пребывания воспитываются 28 детей, где родителям дан шанс исправиться и вернуть детей - 32 ребенка. Всем мы даем заботу и внимание», - говорит Бибигуль Такисова.





Коллектив Управления делами Президента РК провел это мероприятие в рамках Года детей, объявленного Главой государства.

«В рамках Года детей в Казахстане в этом году мы провели ряд мероприятий со всеми подведомственными организациями. Летом с детьми с ограниченными возможностями выезжали в лечебную-оздоровительную зону «Бурабай», также приглашали детей в Мемориальный комплекс «Алжир». Была оказана материальная социальная помощь многодетным мамам и многодетным семьям. Сегодня вот мы приехали в Центр поддержки детей. До конца года планируется провести еще ряд мероприятий для детей», - рассказала заместитель заведующего отделом организационно-контрольной и кадровой работы Управления делами Президента РК Гульнар Чикинаева.





«Очень много волонтеров и наставников, которые нам помогают. Волонтеры делают с воспитанниками уроки, приглашают в кинотеатры и так далее. Дети очень рады всегда гостям. Гости постепенно становятся друзьями и мы дружим уже на постоянной основе», - сказала Бибигуль Такисова.



