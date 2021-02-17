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    08:15, 17 Февраль 2021 | GMT +6

    В РК за сутки от коронавируса выздоровели 1051 человек

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1051 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов: город Нур-Султан - 82, город Алматы - 52, город Шымкент - 5, Акмолинская область - 147, Актюбинская область - 19, Алматинская область - 260, Атырауская область - 27, Восточно-Казахстанская область - 29, Жамбылская область - 14, Западно-Казахстанская область - 19, Карагандинская область - 69, Костанайская область - 110, Кызылординская область - 5, Мангистауская область - 10, Павлодарская область - 144, Северо-Казахстанская область - 56, Туркестанская область - 3.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 187545.



    Теги:
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