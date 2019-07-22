В РК при реализации механизма ГЧП в приоритете проекты без мер господдержки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане при реализации механизма ГЧП (государственно-частного партнерства) будет делаться акцент на проекты, которые реализуются без мер государственной поддержки. Об этом заявил заместитель председателя правления АО «Казахстанский центр ГЧП» МНЭ РК Айдос Кобетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«620 проектов (ГЧП) на стадии подготовки, порядка 1 трлн тенге в целом. Здесь необходимо отметить, что теперь акцент начали делать на проекты, которые идут без мер государственной поддержки, поэтому можно сказать, что в составе этих 620 проектов значительную часть занимают именно проекты, которые ориентированы на зарабатывание за счет тарифа», - сказал Айдос Кобетов в интервью журналистам в Правительстве.

Он также рассказал о реализуемых проектах.

«Это проекты, которые в составе Министерства здравоохранения реализуются - медицинское оснащение объектов. Если взять Карагандинскую область, у них первый был пилотный проект из 17-ти, когда частный партнер на площадях, которые предоставляло государство, ставило медицинскую технику и оказывал именно медицинские услуги по диагностике. Есть также в Кокшетау проект по теплоэлектроцентрали, он также ориентирован зарабатывать на рынке, это один из крупных проектов на сегодняшний день, которые находится на стадии финансового закрытия», - добавил Айдос Кобетов.



