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В РК перейдут к целевой поддержке эффективных экспортоориентированных производителей – МИР

6 Октября 2018 14:33 115
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В РК перейдут к целевой поддержке эффективных экспортоориентированных производителей – МИР

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане будет осуществлен переход к целевой поддержке эффективных экспортоориентированных производителей обрабатывающей промышленности, передает МИА «Казинформ».

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В пятницу в Үкімет үйі состоялось расширенное заседание Правительства РК под председательством Премьер-Министра Бакытжана Сагинтаева с участием Руководителя Администрации Президента Асета Исекешева по вопросам исполнения поручений Главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни».

Реализация поручений Главы государства по повышению уровня благосостояния граждан будет осуществляться не только прямым повышением заработной платы. Экономический рост за счет мультипликативного эффекта также оказывает влияние на повышение номинальных доходов населения. Так, Правительство обеспечит дополнительное стимулирование развития несырьевого экспорта в качестве основного компонента роста валового внутреннего продукта (ВВП) в долгосрочной перспективе. Будет осуществлен переход к целевой поддержке эффективных экспортоориентированных производителей обрабатывающей промышленности.

Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек доложил о мерах по дальнейшему увеличению добавленной стоимости в экономике, увеличению экспортно-ориентированных производственных процессов, повышению человеческого потенциала и качества жизни, а также интеграции экономики в стране, региональном и глобальном контексте.

В целях активизации работы по индустриализации разработаны новые подходы как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах. Приоритетом станет дальнейшее «усложнение» выпускаемой корзины товаров и расширение присутствия на внешних рынках. В рамках подготовки промышленности к «цифровой эпохе» будет создана необходимая инфраструктура и стандарты, «модельные фабрики».

Цифровизация промышленности станет одним из основных компонентов производительности и конкурентоспособности наших предприятий. Также будет усилена система комплексной финансовой и нефинансовой поддержки экспортеров. На эти цели в предстоящий трехлетний период будет направлено 500 млрд тенге.

Среди ожидаемых эффектов от поддержки экспорта - рост объема несырьевого экспорта в 1,5 раза до 2022 года, ежегодный вклад в прирост ВВП от несырьевого экспорта увеличится до 5 п. п. к 2022 году, а также в целом рост числа экспортно-ориентированных предприятий (до 450).

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Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 , Правительство РК,
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