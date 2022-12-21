В РК не предоставили декларацию о доходах и имуществе за 2021 год 29 тысяч человек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Поступило более 570 тысяч деклараций о доходах и имуществе за 2021 год. Об этом сообщил председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Данияр Жаналинов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году был первый этап всеобщего декларирования доходов и имущества. В этом году отчитались за 2021 год. Фактически, поступило более 570 тысяч деклараций. Были факты непредоставления деклараций теми, кто должен был их сдавать, по нашим изначальным данным. Таких было 39 тысяч. Всем им были выставлены соответствующие уведомления. По итогам этих уведомлений сдали декларации более 10 тысяч человек. По остальным 29 тысячам сейчас выясняются обстоятельства. То есть, они могут дать свои пояснения – почему не предоставили, по каким причинам», – сказал Д.Жаналинов.

Спикер пояснил, что многие из тех, кто не предоставил декларацию, были уволены, но в списках КГД продолжают оставаться. Соответствующая работа проводится.

Также Д.Жаналинов отметил, что штрафов за непредоставление деклараций ни на кого не наложено.

Напомним, с 1 января 2021 года в Казахстане поэтапно вводится всеобщее декларирование доходов и имущества. На первом этапе представляют входную декларацию: лица, занимающую ответственную государственную должность и их супруги; лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги; лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги; лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» и законами Республики Казахстан «О противодействии коррупции», «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг».



