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    В Риме состоится конференция «Европейский Союз – Центральная Азия»

    23 Февраля 2023, 14:42

    РИМ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в здании министерства иностранных дел Италии начнет работу Седьмая конференция высокого уровня по сотрудничеству Европейского Союза и Центральной Азии в области окружающей среды и водных ресурсов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В работе конференции примут участие министры, заместители министров, дипломаты высокого уровня стран Центральной Азии, Европейского Союза (ЕС), государств-членов ЕС, представители международных финансовых институтов, международных и региональных организаций, отвечающие за концептуализацию, управление и реализацию политики в области окружающей среды, изменения климата и водных ресурсов.

    Конференция пройдет в рамках Платформы ЕС – Центральной Азии по сотрудничеству в сфере окружающей среды и водных ресурсов. Также в работе Конференции примут участие представители гражданского общества из стран Центральной Азии.

    Вопросы, касающиеся водных ресурсов, окружающей среды, изменения климата, устойчивого развития, вызовов и возможностей по ускорению зеленого перехода и содействию зеленым инвестициям, включая новую инициативу Европейского Союза «Team Europe» («Команда Европы») по воде, энергии и климату в Центральной Азии, будут в фокусе участников мероприятия.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Центральная Азия МИД РК Экология Евросоюз Вода
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