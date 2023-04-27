В Риддере назначили исполняющего обязанности акима

Косантаев Дархан Дауренбекович родился 4 октября 1991 года в селе Каратогай Курчумского района Восточно-Казахстанской области. Закончил Восточно-Казахстанский Государственный Технический университет имени Д. Серикбаева, факультет экономики и менеджмента, квалификация «бакалавр финансов»; КазГЮИУ в городе Семей, квалификация «бакалавр права».

11.2013-01.2014 год работал исполняющим обязанности главного специалиста в аппарате акима поселка Усть-Таловка Шемонаихинского района», затем главным специалистом в аппарате акима поселка Усть-Таловка Шемонаихинского района, в 2015 г. - главным специалистом в отделе физической культуры и спорта Шемонаихинского района, а затем в отделе культуры, развития языков, физической культуры и спорта Шемонаихинского района.

2015-2017 - руководитель отдела поселковой инфраструктуры в ГУ «Аппарат акима поселка Усть-Таловка Шемонаихинского района».

2017- 2020 заведующий сектором бухгалтерского учета и отчётности, управления и мониторинга коммунальной собственностью в отделе финансов Шемонаихинского района, затем руководитель отдела финансов Шемонаихинского района.

2020-2021 - руководитель отдела по управлению персоналом в аппарате акима города Риддера.

2021-2022 - руководитель аппарата акима города Риддера.

2022 - до настоящего времени - заместитель акима города Риддера.