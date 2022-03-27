Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    В РФ анонсировали вакцинацию детей от ковида в рамках исследований на следующей неделе

    27 Марта 2022, 09:40

    МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Вакцинация детей от шести до 11 лет против коронавируса в рамках проведения клинических исследований запланирована на следующую неделю, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Клинические исследования вакцины, в частности вакцинация от коронавируса детей, начнутся, думаю, со следующей недели. На сегодняшний день детей пока не набрали, пока только определились с организацией, которая имеет право набирать добровольцев, и с клиниками, где будут проходить исследования», - сказал ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

    Минздрав РФ 24 января одобрил проведение клинических исследований вакцины от коронавируса, разработанной Центром им. Гамалеи, среди детей от шести до 11 лет. Ранее Гинцбург сообщал, что исследования могут занять до трех с половиной месяцев.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Здравоохранение Россия Коронавирус в мире Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    Благодаря медицинскому поезду прошел комплексное обследование – житель села Бирлик Айтен Кенжехан
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Лесные пожары, торговые связи с ОАЭ, астанинский процесс по Сирии: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай