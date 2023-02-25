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    В результате землетрясений в турецком Кахраманмараше погибли 44 218 человек

    25 Февраля 2023, 09:35

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Агентство по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) сообщило, что в результате землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше погибли 44 тысячи 218 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    Согласно заявлению AFAD, после землетрясений произошло 9 136 афтершоков.

    В результате землетрясений в Кахраманмараше, Газиантепе, Шанлыурфе, Диярбакыре, Адане, Адыямане, Османие, Хатае, Килисе, Малатье и Элязыге погибли 44 тысячи 218 человек. Число эвакуированных из зоны бедствия достигло 528 тысяч 146 человек.

    В регионе продолжают работать 11 тысяч 424 спасателей.

    Завершена установка 335 тысяч 382 палаток. В 10 провинциях и 130 точках продолжается создание контейнерных городков.

    Напомним, разрушительные землетрясения произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

    24 февраля вечером и 25 февраля утром зафиксированы подземные толчки на востоке и в центральной части Турции, в провинциях Малатья, Бингёле, Сивас и Конья.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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