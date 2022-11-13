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    В результате взрыва в Стамбуле по меньшей мере 4 человека погибли, 38 ранены

    13 Ноября 2022, 20:30

    СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Губернатор Стамбула Али Ерликая заявил в воскресенье, что в результате взрыва на пешеходной улице Истикляль есть погибшие и пострадавшие. Как позже уточнили власти, по меньшей мере четыре человека погибли, 38 получили ранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Сегодня, примерно в 16:20 по местному времени на улице Истикляль в районе Бейоглу произошел взрыв. Есть погибшие и раненые. На место происшествия были направлены команды полиции, медиков, пожарных и управления по чрезвычайным ситуациям», - написал политик на своей странице в Twitter.

    Ранее о пострадавших сообщил турецкий телеканал TRT. По его данным, причина случившегося в настоящий момент неизвестна.
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