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    В результате взрыва на военном складе в Узбекистане пострадали 16 человек

    22 Октября 2022, 13:42

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило о 16 пострадавших в результате взрыва на военном складе в Сырдарьинской области, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    По данным Минздрава, в 05:01 в отделение скорой медицинской помощи района поступило сообщение о взрыве, произошедшем в поселке Малик Сырдарьинского района Сырдарьинской области.

    «12 из 16 граждан, пострадавших в результате этого происшествия, были доставлены в медицинское объединение Сырдарьинского района. Всем пострадавшим была немедленно оказана первая помощь. В частности, в приемном отделении Сырдарьинского районного медицинского объединения прошли лечение 5 граждан, амбулаторно - 7 больных. 4 пациента помещены под стационарное наблюдение в Сырдарьинском филиале Республиканского центра скорой медицинской помощи», - сообщила пресс-служба Минздрава РУ.

    В ведомстве добавили, что среди пострадавших нет тяжелораненых и больных в критическом состоянии. В Сырдарьинское районное медицинское объединение были мобилизованы квалифицированные врачи из РЦСМП и его Сырдарьинского филиала.

    Ранее сообщалось, что 22 октября в 04:55 на военном складе в населенном пункте Малик Сырдарьинской области Узбекистана произошел одиночный взрыв.


    Фото: gazeta.uz



    Автор:

    Мадибек Джанибеков

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