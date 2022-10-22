В результате взрыва на военном складе в Узбекистане пострадали 16 человек

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило о 16 пострадавших в результате взрыва на военном складе в Сырдарьинской области, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным Минздрава, в 05:01 в отделение скорой медицинской помощи района поступило сообщение о взрыве, произошедшем в поселке Малик Сырдарьинского района Сырдарьинской области.

«12 из 16 граждан, пострадавших в результате этого происшествия, были доставлены в медицинское объединение Сырдарьинского района. Всем пострадавшим была немедленно оказана первая помощь. В частности, в приемном отделении Сырдарьинского районного медицинского объединения прошли лечение 5 граждан, амбулаторно - 7 больных. 4 пациента помещены под стационарное наблюдение в Сырдарьинском филиале Республиканского центра скорой медицинской помощи», - сообщила пресс-служба Минздрава РУ.

В ведомстве добавили, что среди пострадавших нет тяжелораненых и больных в критическом состоянии. В Сырдарьинское районное медицинское объединение были мобилизованы квалифицированные врачи из РЦСМП и его Сырдарьинского филиала.

Ранее сообщалось, что 22 октября в 04:55 на военном складе в населенном пункте Малик Сырдарьинской области Узбекистана произошел одиночный взрыв.





Фото: gazeta.uz







