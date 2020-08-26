В результате взрыва газа частично разрушено жилое здание в Ереване

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – В районе Канакер-Зейтун столицы Армении утром в среду в результате взрыва бытового газа произошло частичное обрушение жилого здания, есть пострадавшие. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Утром в среду в ереванском районе Канакер-Зейтун в результате взрыва газа произошло частичное обрушение жилого здания. По информации пресс-службы мэрии Еревана, в результате взрыва частично обрушились 12 квартир, около 20 человек самостоятельно или с помощью спасателей выбрались из обрушившейся части здания.

«26 августа в 07:18 в Национальный центр управления кризисными ситуациями поступил сигнал о том, что в жилом здании по улице Райниса 1 в Ереване из-за утечки газа произошел взрыв. Здание вследствие взрыва частично разрушено», - сообщает МЧС Армении.

По информации МЧС, с места происшествия эвакуирован 21 человек. По сообщению премьер-министра Армении, трое граждан оставались под завалами и были извлечены в ходе спасательной операции.

«Двое пострадавших граждан были госпитализированы. У одной из пострадавших – переломы. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести. Другой пострадавший – мужчина – с обширными ожогами тела и конечностей находится в реанимации, он подключён к аппарату искусственного дыхания. Врачи оценивают состояние его здоровья как крайне тяжелое», - сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян.

На место происшествия прибыли премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава МЧС Феликс Цолакян, мэр Еревана Айк Марутян.