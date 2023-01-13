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    В результате торнадо в США погибли семь человек

    13 Января 2023, 12:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По меньшей мере семь человек погибли, еще 12 пострадали в США в результате торнадо. Об этом в четверг сообщило Associated Press, передает МИА «Казинформ».

    По его данным, по меньшей мере шесть человек погибли в штате Алабама и еще один умер в штате Джорджия в результате торнадо.

    Как сообщает агентство со ссылкой на главу управления по чрезвычайным ситуациям по округу Отога (штат Алабама), по оценкам властей, от 40 до 50 домов были повреждены в результате непогоды.

    По данным портала poweroutage.us, в Джорджии и Алабаме без электричества остаются более 65,6 тысячи и 32,5 тысячи потребителей соответственно.


    Фото: AP Photo
    Происшествия США Мировые новости
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