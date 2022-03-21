В результате работы Оперштаба реализован ряд кейсов в транспортно-логистической сфере - Баталов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Раимбек Баталов рассказал о результатах работы Оперативного штаба в транспортно-логистической сфере. Видео с комментарием главы НПП опубликовал официальный Telegram-канал Правительства РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с тем, что экономика Казахстана все-таки очень тесно интегрирована и с Украиной, и с Россией, и очень много бизнеса завязано на этих цепочках. Плюс еще есть транзитные вопросы. Поэтому первые недели очень проблематичных и острых задач и вопросов, которые бизнес не понимал, как быстро это все будет решаться. Мне кажется, наш штаб позволил иметь эту обратную связь. Мы понимаем, что уже требуется более системная работа», - сказал он.

Р. Баталов подчеркнул, что на повестке дня стоят вопросы финансовых мер поддержки. В настоящее время имеется много вопросов по транспорту и логистике, в сфере здравоохранения, строительства. Больше всего их в сфере обрабатывающей промышленности, так как нарушены цепочки поставок через определенные маршруты.

Он привел в пример, когда в Китае многие компании не могли направить месяцами или неделями груз. Они работают через своих экспедиторов, экспедиторы работают напрямую с китайской железной дорогой. Сейчас заявки Правительство помогает передавать в КТЖ.

По словам главы НПП «Атамекен», КТЖ гораздо быстрее и дешевле решает вопрос того, чтобы эти контейнеры пришли в Казахстан.

«Очень много вопросов от сельского хозяйства, посевная началась, и здесь мы нашли взаимопонимание. Многие вопросы были сняты (…) Вопросы, связанные со стройкой – со стоимостью строительных материалов, и как это отражается на проектно-сметной документации. Тем, кто занимается строительством, в том числе для местных исполнительных органов или заказчик – государство, это прям очень сильно актуально. И эти вопросы тоже там остро рассматриваются. Поэтому есть альтернативный путь - Транскаспийский международный транспортный маршрут (через Каспий, Грузию, Черное море). Правительство и так рассматривало этот вопрос, но вместе с бизнесом вылетели, посмотрели, какие есть узкие «горлышки», что бизнес может сам быстренько, например баржи, поставить. Те моменты, которые требуют увеличения или инвестиций, бизнес тоже готов рассматривать как инвестиции», - пояснил Раимбек Баталов.

Он признал, что не все вопросы решаются быстро, есть много вопросов, которые требуют детального изучения или не совсем зависят от Казахстана.

«Например, Хоргос, китайская граница. Мы понимаем, что есть проблема очередей, но есть и проблемы, не снятые со стороны китайского правительства, то есть в период пандемии были введены очень сильные ограничения, и эти ограничения в большей степени влияют на то, чтобы груз ускоренно проходил через все пограничные процедуры», - заключил Р. Баталов.

Как сообщалось, сегодня в Нур-Султане состоялось очередное заседание Оперативного штаба по антикризисным мерам под председательством Премьер-Министра Казахстана Алихана Смаилова.

Участники совещания обсудили меры технического регулирования в торговле в сложившихся условиях.







