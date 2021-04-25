Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    В результате пожара в больнице Багдада погибли 82 человека

    25 Апреля 2021, 16:38

    БАГДАД. ТАСС – КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 82 человека стали жертвами пожара в больнице Багдада, еще 110 пострадали. Об этом сообщает в воскресенье новостной портал Baghdad Al Youm со ссылкой на заявление официального представителя МВД Ирака генерал-майора Халеда аль-Михна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Пожар в больнице Ибн аль-Хатыб унес жизни 82 человек, 110 пострадали, в том числе пациенты и персонал, - говорится в коммюнике. - В числе пострадавших есть те, кто находится в критическом состоянии». Ранее сообщалось о 58 погибших.

    Пожар в больнице Ибн аль-Хатыб на юго-востоке Багдада произошел в субботу вечером. Ему предшествовал взрыв в хранилище с кислородными баллонами на втором этаже, где расположена реанимация для тяжелобольных с поражением легких. Двухэтажное здание выгорело изнутри практически полностью. В тушении было задействовано около 30 пожарных расчетов, посильную помощь оказывали десятки местных жителей. По словам очевидцев, когда вспыхнул огонь, началась паника, люди метались в поисках выходов. Согласно данным Минздрава, из огня спасти удалось более 200 пациентов. Ведомство обещало позднее опубликовать окончательные данные по этому трагическому инциденту.

    Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми уже приказал провести тщательное расследование произошедшего, по всей стране объявлен трехдневный траур. Задержаны главный врач больницы, а также начальник службы безопасности и лица, ответственные за техническое обеспечение госпиталя. Известно, что больница не была оборудована противопожарными системами, а внутренние помещения были отделаны легковоспламеняющимися материалами.

    Автор:

    Происшествия Ближний Восток
    Новости по теме
    Новости по теме
    166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии
    Трех человек спасли из пожара в Акмолинской области
    Под Неаполем может проснуться супервулкан Флегрейские поля
    Батискаф, осуществляющий погружения к месту гибели «Титаника», пропал в Атлантике
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске