Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    В результате ДТП в Тобыле погиб пешеход

    30 Марта 2022, 08:09

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Три машины столкнулись по улице Ленина в городе Тобыле, погиб пешеход, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба департамента полиции области, 20-летний водитель автомобиля «Хюндай Акцент» при манёвре обгона совершил столкновение с автомобилем «Рено Логан», которым управлял 56-летний водитель.

    «В результате ДТП «Рено Логан» касательно столкнулся с автомобилем «Шкода Йети» и наехал на пешехода. 25-летний мужчина от полученных травм скончался на месте»,- прокомментировали в департаменте.

    Водители и пассажиры автомобилей доставлены в областную больницу с различными травмами», - сообщили в ДП.

    Полицией начато досудебном расследование по статье 345 ч. 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека».

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область ДТП МВД РК Регионы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Аким Астаны поблагодарил полицейских за освобождение заложников в отделении Kaspi bank
    Охрана банка немедленно активировала тревожную кнопку – Kaspi Bank о захвате заложников в Астане
    Костанайца арестовали за неуплату налога на транспорт
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи